Non sono bastate neppure le serrande abbassate da giorni e la consapevolezza che il bar fosse stato svuotato di incassi e prodotti, per scoraggiare i malviventi che nei giorni scorsi hanno tentato di forzare la porta d’ingresso del Bar Gabry, a Martignano.



Nonostante la chiusura prolungata, con tutti gli effetti del caso che dovrebbero rendere i pubblici esercizi poco appetibili per i ladri, c’è chi ha provato ugualmente ad introdursi nel locale, affacciato su via don Leone Serafini.



Il tentativo di furto, che non è fortunatamente andato a buon fine, è stato messo a segno probabilmente nel corso del fine settimana, quando anche l’edicola - che si trova di fronte - aveva subito le attenzioni di persone, quasi certamente le stesse, che avevano tentato di entrare. A scoprire il tentativo di intrusione, ieri pomeriggio, è stato il titolare del locale che, una volta alzata la serranda per controllare che tutto fosse rimasto in ordine dopo la chiusura della settimana scorsa, ha trovato la porta danneggiata da ripetuti e decisi tentativi di scasso, fortunatamente non andati a buon fine.



Soltanto nel maggio scorso il locale aveva subito l’ultimo furto in ordine di tempo: purtroppo allora il tentativo era riuscito e dal bar erano spariti l’incasso del pomeriggio e della serata precedenti oltre a numerosi generi alimentari ed alcolici.