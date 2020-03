«Il dato sul numero dei contagi in Trentino oggi è inferiore rispetto a ieri anche se quello che ci si aspetta per i prossimi giorni è un aumento di persone infettate e che il picco sia molto, ma molto alto». Lo ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Ieri c’erano 378 contagi oggi i casi in più sono stati 62. Siamo a quota 440 persone contagiate (si considerano anche i contatti dei contagiati anche se non sottoposti a tampone). Di questi 293 sottoposti a tampone e gli altri no. Tra i contagiati 13 si trovano nel reparto ad alta insensità e 17 terapia intensiva,

La Provincia conteggia come morti per Coronavirus 7 persone tra cui una deceduta oggi ad Arco. E' un anziano che era ospite della casa di riposo di Bezzecca.

I pazienti terminali con Coronavirus se decedono non vengono inseriti nell’elenco di morti per Covid-19 è il caso delle due anziane morte nella casa di riposo di Pergine che anche se erano infette secondo l'Azienda sanitaria non sono morte per questa patologia.

Nelle case di riposo ci sono due importanti focolai a Pergine (20 casi) e Ledro (34 casi) più altri casi sporadici per un totale di 57 casi. E' stato sospeso il ricovero nelle strutture.

Il governatore trentino continua a richiamare i cittadini a rispettare le norme anti-contagio: «L’attenzione non deve calare perché ci attendiamo un aumento dei contagiati e anche dei morti. Si deve restare a casa. Se non lo fate per voi fatelo per gli altri. Deve uscire lo spirito civico dei trentini. Al supermercato ci va una persona per famiglia. Si va da soli. Si va nel negozio più vicino non serve fare 5 chilometri. I nonni devono restare a casa».

«O si capisce - continua Fugatti - o dovremo inasprire le restrizioni. Questa è una malattia che colpisce all'improvviso e che può colpire chiunque».

Il direttore dell'Azienda sanitaria, Paolo Bordon: «Attendiamo ancora l'onda alta dei contagi. Con i nostri comportamenti possiamo uccidere il virus che si alimenta se trova persone in giro. Quindi state a casa».

Aggiornamento ad oggi dei casi in Trentino (solo quelli comunicati ai sindaci):

Altopiano della Vigolana 1

Ala 1

Alba Penia 2

Albiano 1

Aldeno 3

Andalo 2

Arco 45

Avio 1

Baselga Di Pine’ 1

Bleggio Superiore 1

Bocenago 2

Bondone 3

Borgo Chiese 20

Borgo Lares 1

Borgo Valsugana 3

Brentonico 5

Caderzone Terme 4

Calceranica 1

Calliano 2

Campitello Di Fassa 6

Campodenno 1

Canal San Bovo 1

Canazei 19

Carisolo 2

Castel Condino 1

Castello-Molina Di Fiemme 7

Cavalese 4

Cavedago 1

Cavedine 1

Cembra Lisignago 4

Cis 3

Comano Terme 1

Commezzadura 7

Dimaro Folgarida 1

Drena 2

Dro 6

Giustino 2

Lavis 4

Ledro 37

Levico Terme 3

Lona - Lases 1

Massimeno 1

Mazzin di Fassa 3

Mezzana 1

Mezzocorona 2 3

Mezzolombardo 3

Molveno 1

Mori 1

Nomi 1

Ospedaletto 1

Peio 1

Pellizzano 2

Pergine Valsugana 29

Pieve di Bono-Prezzo 8

Pinzolo 4

Porte di Rendena 1

Predaia 3

Predazzo 2

Riva del Garda 5

Roncegno Terme 1

Rovereto 7

San Lorenzo Dorsino 3

Sanzeno 1

Sella Giudicarie 4

Sen Jan de Fassa 8

Sfruz 1

Soraga di Fassa 2

Storo 7

Telve 1

Telve di Sopra 1

Termenago 1

Terzolas 1

Tesero 2

Torcegno 2

Trento 84

Valdaone 1

Vermiglio 16

Vignola Falesina 1

Ville D’Anaunia 3

Ville di Fiemme 5

Male’ 2

Stenico 1

Tione di Trento 3