Più 38 casi alle ore 14 di oggi totale di 115 di cui quattro guariti 5 in terapia intensiva e il decesso di una signora anziana di Borgo.

La signora aveva 81 anni con bronchite e si trovava nel suo domicilio. E' arrivata ieri sera in ospedale a Borgo in arresto cardiaco. E' stato fatto il tampone post mortem che ha dato esito positivo.

Lo ha comunicato poco fa l'assessora Stefania Segnana, che non ha retto alla commozione per la signora morta, durante la conferenza stampa.

L'assessora alla salute è originaria proprio di Borgo.

Tra i contagiati ci sono in tutto 62 persone a domicilio, 23 nei reparti di malattie infettive, 13 nel reparto di pneumologia dell'ospedale di Arco, 5 in terapia intensiva a Rovereto (dove i posti

disponibili sono in tutto 9) e 7 in alta intensità. Lo hanno detto l'assessora Stefania Segnana, ed il direttore dell'Azienda sanitaria provinciale, Paolo Bordon.

I malati sono al momento in tre ospedali trentini: Trento, Rovereto e Arco.

I posti in terapia intensiva, è stato specificato, destinati al Covid-19 sono 30 nell'ospedale di Trento e 9 a Rovereto.

Sono stati rinviati gli interventi chirurgici e di ortopedia programmati sia nell'ospedale di Trento che di Rovereto.

