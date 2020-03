La banda delle slot è tornata in azione, con una spaccata nella notte in via Lunelli.



I malviventi verso le 3 del mattino hanno sfondato la vetrina dell’edicola gestita da Maria Cristina Cadrobbi. Con un’auto hanno mandato in frantumi il vetro riuscendo ad impossessarsi di un cambiamonete e di una slot machine, nonostante fosse subito entrato in azione l’impianto antifurto con sistema nebbiogeno.



All’arrivo degli uomini della vigilanza privata e dei carabinieri i ladri erano già fuggiti con la refurtiva.