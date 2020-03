Per contrastare la diffusione del coronavirus alla luce dell’evoluzione epidemiologica l’Apss ha deciso nuove misure di prevenzione. Da mercoledì 11 marzo l’accesso ai punti prelievo dell’Apss sarà possibile solamente con la prenotazione in modo tale da regolare l’afflusso di persone all’interno delle sale d’attesa dei punti prelievo. Già a partire da domani mattina - informa l’Azienda sanitaria in una nota - sarà possibile effettuare le prenotazioni attraverso il sito web Apss, telegram o il nuovo numero di telefono dedicato.

In particolare i punti prelievo interessati dalla nuova modalità di accesso sono quelli a gestione diretta di Apss che si trovano negli ospedali di Arco, Borgo, Cavalese, Cles, Rovereto, Tione, Villa Igea di Trento e nei poliambulatori di Ala, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Male, Centro per i servizi sanitari e Crosina Sartori di Trento. Nulla cambia per quanto riguarda la consegna di campioni biologici, come ad esempio le provette dello screening del colon retto, che continua ad essere ad accesso diretto. Da mercoledì quindi la prenotazione dei prelievi del sangue potrà avvenire attraverso il sito web www.apss.tn.it o per telefono allo 0461 371037.