Si alza il livello di allerta in Trentino. L’Azienda sanitaria trentina ha deciso di praticare il tampone a tutti i casi di polmonite. Lo ha comunicato l’assessore alla salute, Stefania Segnana, intervenuta in Consiglio provinciale. In un primo tempo il comunicato stampa del Consiglio Provinciale aveva parlato di "sospetta polmonite", per poi precisare che si tratta di tampone per i soli casi di "polmonite".

«Sono in corso inoltre - ha aggiunto - valutazioni sui tirocinanti in medicina, che potrebbero aiutare in caso di carenza di personale sanitario causata dalle quarantene in atto». L’assessore provinciale all’istruzione, Mirko Bisesti, ha poi chiarito che il decreto del ministero autorizza le attività didattiche a distanza. «La sana iniziativa dei docenti trentini che vogliono rispondere ad un problema reale deve avere pieno sostegno», ha detto.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha quindi ricordato che «in queste ore si sta cercando di comprendere l’applicazione del decreto del governo nelle diverse fattispecie».