In relazione all’ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale emessa stamane, con la quale si è disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 29 febbraio 2020, la Provincia comunica che le corse del servizio extraurbano e dei vari ambiti urbani di Trentino trasporti rispetteranno gli orari previsti nei giorni non di scuola fino a sabato 29 febbraio 2020; in particolare non saranno effettuate le corse scolastiche indicate in orario con i simboli S-SV-SG-S5-S6-S1 (bis alla linea e corse tipicamente attivate per gli studenti).

Sono sospesi inoltre (fino al 29 febbraio 2020) i servizi “scuolabus” di trasporto scolastico speciale (per scuole materne, primarie e secondarie di primo grado) svolti da noleggiatori privati, con la sola eccezione dei servizi verso i Centri socio educativi (A.n.f.f.a.s., ecc… ivi inclusi i trasporti da e per le Case Famiglie).

Domenica, facendo il punto sulle iniziative volte a contenere il virus, il Dirigente provinciale dei Traspoerti, Andreatta, aveva comunicato che le utenze del trasporto urbano, da venerdì scorso, si sono già ridotte di molto: "Grosso modo - ha detto Andreatta - i passeggeri si sono ridotti di un terzo sul trasporto urbano, di circa due terzi sull'extraurbano e di circa la metà sui treni".