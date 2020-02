Una proposta di legge che ha come obiettivo garantire concretamente un supporto economico e abitativo per aiutare la donna che ha subito violenza a trovare una sistemazione autonoma, allontanandosi dunque dal contesto in cui si producono i comportamenti aggressivi nei suoi riguardi.

L'iniziativa è del gruppo consiliare provinciale di Futura ed è stata illustrata ieri mattina da Lucia Coppola e Paolo Ghezzi (nella foto). I due consiglieri hanno insistito sulla necessità che l'ente pubblico metta in atto uno strumento più incisivo per consentire alle donne che vivono questo dramma di rendersi libere e indipendenti anche dopo essere uscite dalla rete di supporto temporanea prevista oggi dalla legislazione.

«I dati trentini, riferiti al 2018, ci dicono che le denunce e gli ammonimenti hanno raggiunto il totale di 834 reati ipotizzati ma sappiamo quante siano le donne che non denunciano per una mancata rete di protezione e supporto anche dopo la fase dell’emergenza», spiegano Ghezzi e Coppola.

Il disegno di legge, che in sostanza integra le norme in vigore dal 2010 a tutela delle donne e per prevenire le violenze, stabilisce l'istituzione di un"assegno di autodeterminazione" la cui durata e entità sarebbe stabilita direttamente dalla giunta provinciale, alla quale tuttavia si potrebbe chiedere in via generale di garantire una soglia minima (per esempio 500 euro mensili) e un periodo ragionevolmente lungo (dai 12 ai 24 mesi), per consentire alle persone beneficiarie di vivere in modo meno problematico la fase di transizione verso una nuova stagione esistenziale, lasciandosi alle spalle il dramna della violenza.