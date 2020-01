Fiamme nel pomeriggio di ieri nei boschi attorno a Santa Massenza, in Valle dei Laghi: un incendio ha danneggiato irrimediabilmente un capanno di caccia.



L’allarme è scattato verso le 16.30: gli operatori della centrale unica, per l’emergenza per scongiurare il rischio che le fiamme potessero propagarsi alla boscaglia circostante, hanno inviato sul posto quattro corpi di volontari: Vezzano, Padergnone, Calavino e Terlago. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che l’incendio si estendesse, ma il capanno, realizzato a ridosso di un albero e ormai instabile e poco sicuro, è stato smantellato dai vigili del fuoco.



Sul posto anche i carabinieri, che ora attenderanno i rilievi dei vigili del fuoco: quasi certa l’origine dolosa dell’incendio. Pochi i dubbi che possa essere stato appiccato proprio per colpire i fruitori del capanno.