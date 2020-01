È caduto sotto gli occhi del figlio: è scivolato sulla tavola e ha battuto violentemente il capo sulla neve. Un 56enne danese è ricoverato in rianimazione al Santa Chiara di Trento, dove è stato portato in elicottero dal Tonale.



L’incidente è avvenuto verso le 14.30 di ieri allo snowpark -arena che dispone anche di pista da skicross. L’uomo assieme al figlio undicenne stava scendendo con lo snowboard quando ha perso l’equilibrio battendo la testa sulla neve. Nella caduta non è rimasto coinvolto il figlio, che lo precedeva di qualche metro.



Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia in servizio sulle piste ed i soccorritori Akja, l’associazione volontari soccorso e sicurezza piste sci della Lombardia. L’uomo era incosciente. Data la gravità delle condizioni è stato chiesto l’intervento dell’elicottero. Il turista danese è stato quindi trasferito al Santa Chiara di Trento. La prognosi è riservata.



I poliziotti si sono presi cura del figlio del ferito, il ragazzino di 11 anni. Come ricostruito, padre e figlio facevano parte di una comitiva di turisti in vacanza sulle nevi del Trentino. La madre è rimasta a casa, in Danimarca. Per questo motivo i poliziotti hanno contattato il tribunale dei minori di Trento: il ragazzino è stato affidato ai responsabili dell’agenzia turistica che ha organizzato la vacanza, in attesa dell’arrivo della madre.