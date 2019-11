A seguito di uno smottamento con caduta sassi sulla carreggiata avvenuto questa notte si è resa necessaria la chiusura della strada provinciale tra Campodenno e Lover. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza la strada.

Intanto, le condizioni meteo stanno migliorandi. Oggi, il cielo sarà inizialmente nuvoloso con schiarite nel corso della giornata e nuovo aumento delle nubi al pomeriggio-sera, quando non si escludono deboli precipitazioni ad est, nevose oltre i 1600 metri circa.

Meteotrentino prevede anche per domani schiarite al mattino con temperature in netto calo, poi nubi in aumento con possibili deboli precipitazioni isolate in serata.

Venerdì e nel fine settimana si prevede un cielo molto nuvoloso, con precipitazioni deboli o moderate, nevose oltre i 1500-1700 metri. Intanto, in Val di Sole e Val di Non, sono ancora in attività alcuni cantieri per il taglio e la messa in sicurezza delle piante. Inoltre, in Val di Non, sono stati avviati lavori per la sistemazione di frane e smottamenti.

Di seguito la situazione della viabilità in Trentino agigornata a questa mattina.

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA

Strade percorribili senza problemi di rilievo.

Si segnala di fare attenzione lungo la SS 47 della Valsugana per la possibile formazione di buche.

Strade sett 4 – TRENTO - MONTE BONDONE - PAGANELLA

Chiusa la bretella di svincolo di Trento Est-Ponte Alto SS 47 in direzione di Trento per smottamento e chiusa la ex-SS47 delle Laste dalla rotatoria di San Donà alla rotatoria di Ponte Alto (provenendo da Trento, Pergine Valsugana è raggiungibile solo utilizzando la Galleria di Martignano, in senso opposto provenendo da Pergine Valsugana direzione obbligatoria verso Trento Nord). Questa chiusura permarrà sicuramente almeno per la giornata odierna. A causa di questa chiusura i mezzi che trasportano materiali infiammabili lungo la SS 47 sono stati deviati nella galleria di Martignano in deroga al divieto.

Sono chiuse, per pericolo caduta piante:

la SP 25 di Garniga da Garniga Vecchia a loc. Viote;

la SP 64 di Fai da loc. Santel ad Andalo;

SP 131 in direzione Verla da Maso Roncador a Ville di Giovo per frana.

Le altre strade sono percorribili senza problemi di rilievo.

Strade sett 8 - VALLAGARINA E ALTOPIANO DI FOLGARIA

Chiusa per caduta massi la SS 350 di Folgaria – Val D’Astico subito a monte di loc. Dietrobeseno.

Lungo la SS 350 di Folgaria–Val D’Astico, vige ancora il divieto di transito per gli autotreni ed autoarticolati, con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, tra loc. Lastebasse (confine provinciale) e loc. Carbonare di Folgaria.

Si rammentano anche le seguenti chiusure stagionali:

SP 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino al confine della provincia;

SP 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo a Terragnolo al confine della provincia.

Strade sett 5 – VAL DI NON E SOLE

A seguito delle abbondanti precipitazioni nevose che hanno interessato l’intera Val di Sole e buona parte della Val di Non, sono ancora in attività alcuni cantieri per il taglio e la messa in sicurezza delle piante che risultano in condizioni di precario equilibrio, lungo alcune arterie viarie della valle di Non e della Val di Sole. Sono inoltre stati avviati lavori per la sistemazione di frane e smottamenti puntuali registrati lungo alcune tratte stradali in val di Non.

Al momento sono chiuse per pericolo caduta piante e per consentire il taglio delle piante instabili le seguenti arterie:

- ex S.S. 43 tra intersezione con la S.P. 73 a Moncovo e località Sabino,

- S.P. 6 tra l’abitato di Corte Superiore ed il confine con la provincia di Bolzano in loc. Frari.

Sono chiuse per frane e smottamenti:

- la S.P. 74 a valle dell’abitato di Revò, al km 0,700 circa. La strada sarà riaperta, a senso unico alternato, verosimilmente entro le ore 12.00; al momento, per il solo traffico leggero, è istituita una deviazione attraverso viabilità comunale;

- la S.P. 67 tra gli abitati di Campodenno e Lover al km 7,600.

Inoltre è chiusa per pericolo caduta sassi e piante la S.P. 14 di Tovel dal km 1,600 a fine strada.

E’ chiusa per pericolo slavine la S.S. 42 nel tratto tra Vermiglio e P. Tonale.

Per pericolo valanghe rimane chiusa la S.P. 141 dir Montes. Su questa strada è consentito il transito solo nelle fasce orarie: 07:00-08:30, 12:00-13:30 e 16:30-17:30 sotto la sorveglianza dei Vigili del Fuoco volontari.

Permane infine la chiusura per pericolo valanghe della S.S. 42 tra P. Mendola e Appiano, in provincia di Bolzano.

Strade sett 6 – VALLI GIUDICARIE – VAL RENDENA

Al momento non si registrano anomalie di rilievo sulle strade di questa zona, salvo qualche puntuale restringimento per smottamenti localizzati.

Strade sett 7 – ZONA ALTO GARDA, VAL DI LEDRO E VAL DI GRESTA

Chiusa la SS 240 di Loppio e Val di Ledro, tra l’abitato di Riva del Garda e l’intersezione con la SS 249 in località Lido di Arco, per frana.

Non sono segnalati problemi per le altre strade di questo settore.

Strade sett 2 – BASSA VALSUGANA E PRIMIERO

Permangono le chiusure di :

- Passo Rolle per pericolo valanghe da San Martino di Castrozza a Passo Rolle loc. parcheggi Segantini.

- chiusura stagionale della S.P.31 del Passo Manghen da località Baessa (km 15+500) a località Ponte Stua nel Comune di Castello-Molina di Fiemme (km 32+500).

Chiusa la :

- SP 79 al km 3+650 nel comune di Imer nei pressi della località Gobbera per cedimento di un muro in sassi;

- SP 239 dir al km 4+700 per frana in località Berni;

- SP 79, già chiusa per esbosco e per due frane fra località Ronco e Busini;

Limitazioni al transito:

- SP 60 dir nei pressi di Castel Ivano per piccolo smottamento;

- SP 39 di Samone restringimento di carreggiata per cedimento della banchina;

- SP 65 in loc. Montebello km 4+700 circa per frana

Strade sett 3 – VALLI DI FIEMME E FASSA

Permangono le chiusure di

- Passo Pordoi e Passo Sella dalla fine del centro abitato di Canazei;

- Passo Lavazé chiusi sul lato della provincia di Bolzano entrambi raggiungibili dal territorio trentino;

- Passo Fedaia dalla località Penia km 4+050, fino al confine provinciale, per pericolo valanghe;

- Chiusa la SP 102 delle Piramidi per pericolo caduta massi;

- Chiusa SP 31 del Passo Manghen tra loc. Piazzol e loc. Canton, versante Val di Fiemme;

- Chiusa SP 81 del Passo Valles, lato Belluno.

- Circonvallazione di Predazzo con deviazione all’interno del centro abitato.

Cedimento della banchina sulla SP 126 prima dell’abitato di Carano nei pressi dell’intersezione con la strada comunale per il villaggio Veronza.