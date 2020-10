C’è anche Dolomiti Energia fra le 13 società energiche al centro di un’istruttoria avviata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) con contestazioni riguardanti la «mancata trasparenza nell’indicazione delle condizioni economiche di fornitura». Lo rende noto il Centro consumatori Crtcu di Trento.

Circa un mese fa - sottolinea l’associazione dei consumatori - l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aveva riferito che i clienti domestici hanno pagato in media nel 2019 il 26% in più sul mercato libero per l’approvvigionamento dell’energia elettrica.

Il consiglio principale che dà il Crtcu è quello di «imparare a conoscere, verificare e tenere sotto controllo i propri consumi e le proprie abitudini di consumo, oltre che la propria spesa annua» e di «tenere d’occhio i propri contatori, annotando periodicamente le letture e confrontandole con quelle riportate sulla fattura».