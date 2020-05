L’11 giugno partirà la fase di presentazione delle domande di contributo da parte degli operatori economici danneggiati dagli effetti della pandemia di covid-19, in base a quanto previsto dalla legge "Riparti Trentino", approvata lo scorso 13 maggio.

Lo stanziamento è di circa 89 milioni di euro per l’anno 2020, stima siano circa 27.000 gli operatori economici potenzialmente interessati. Per consentire loro di predisporre la documentazione necessaria, e soprattutto per sciogliere preventivamente eventuali dubbi in merito al diritto di accesso a questa opportunità, la Provincia ha predisposto il sito informativo della Provincia.

«Nel sito - spiega l'ente pubblico - è possibile trovare subito le risposte a circa una trentina di domande-tipo, fra cui alcune riguardanti gli aspetti fiscali.

La scadenza per la presentazione delle domande – attraverso il servizio on line per la compilazione della domanda che la Provincia sta predisponendo – è il 31 luglio. L’11 giugno non sarà quindi un cosiddetto “click day”. Il provvedimento non intende favorire chi arriva per primo e tutte le domande riceveranno la dovuta considerazione.