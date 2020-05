Da oggi, in Trentino, sono aperti affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, attività di alloggio connesse alle aziende agricole, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

Non gli alberghi, ma le prenotazioni per l’estate si possono fare, anche online, sul sito Visittrentino.

Le strutture ricettive, così come tutti i fornitori di servizi turistici, si stanno preparando per una riapertura in massima sicurezza e per garantire la salute di ospiti e locali.

In attesa del 3 giugno, data da cui dovrebbe essere consentita la mobilità fuori regione, sono in fase di definizione una serie di protocolli che riguardano le tante attività che si possono svolgere.