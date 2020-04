Per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro in campo agricolo, Agenzia del Lavoro in collaborazione con le Associazioni di categoria dell’Agricoltura (Confedereazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Coldiretti, Associazione contadini Trentini) ha attivato anche quest’anno la raccolta delle candidature di lavoratori disponibili a lavorare nel settore.

La raccolta è stata avviata a partire dal mese di marzo: ad oggi, sono oltre 1.500 le persone candidate alle liste per la stagione 2020. L’anno scorso gli iscritti sono stati complessivamente 1246.

L’iniziativa consente agli imprenditori agricoli di richiedere personale attingendo da liste sempre aggiornate di persone disponibili a lavorare in agricoltura. Le liste dei candidati sono suddivise in 4 ambiti occupazionali: raccolta della frutta e vendemmia, coltivazione frutteto e vigneto, allevamento e cura del bestiame, raccolta piccoli frutti.

Come richiedere personale

Se sei un imprenditore agricolo e intendi richiedere personale, puoi accedere al sito di Agenzia del Lavoro e compilare il modulo online

Verrai contattato da un operatore di incontro domanda e offerta di lavoro del Centro per l’impiego competente che ti supporterà nella selezione dei candidati.

Come candidarsi alle liste

Sei sei un lavoratore disponibile a lavorare nel settore compila il form di candidatura seguendo le indicazioni fornite sul sito di Agenzia del Lavoro