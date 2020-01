Grande manifestazione questa mattina davanti al palazzo della Provincia in piazza Dante del personale di Trentino Trasporti oggi in sciopero. I sindacati parlano di un'adesione allo sciopero del 90%.

Come già annunciato il personale viaggiante di bus urbani, bus extraurbani e servizi ferroviari sulla Trento - Malè - Mezzana e Valsugana, e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti S.p.A., garantiranno il servizio dalle 5 e 30 alle 8 e 30 e dalle 16 alle 19.

Negli altri orari, sono quindi possibili disagi soprattutto per gli studenti che nell’orario di uscita dalle scuole si troveranno in molti casi nell’impossibilità di tornare a casa oppure con mezzi pieni. Disagi possibili anche per il traffico in quanto, come spesso accade, oggi saranno di più le automobili in circolazione, soprattutto in città.

Fumata nera, invece, per quanto riguarda il tentativo della società di trovare un accordo in extremis con i rappresenti dei lavoratori.

In una nota congiunta, infatti, i sindacati dicono di aver ricevuto una nota da parte di Trentino Trasporti all’interno della quale era presente una bozza di ipotesi di accordo che che loro definiscono «provocatoria e irricevibile».

«Respingiamo la provocazione al mittente - scrivono Stefano Montani della Filt-Cgil, Massimo Mazzurana della Fit-Cisl, Nicola Petrolli della Uiltrasporti e Michele Givoli della Faisa Cisal - invitiamo l’Azienda e la Provincia a rivedere in ogni sua parte quanto da loro proposto. Non si può accettare che dopo 19 anni di vacanza contrattuale si possa pretendere ulteriore produttività da tutti i dipendenti. Abbiamo più volte detto e scritto che le risorse messe a disposizione coprono in minima parte il pregresso e che siamo disponibili a trattare successivamente su altri istituti solo a fronte di ulteriori risorse». Per i sindacati «è inaccettabile e vergognoso che la parte politica non abbia acconsentito dopo ben due richieste scritte e tre scioperi di incontrarci per cercare una mediazione».

Per questo i sindacati ribadiscono di voler continuare a combattere con tutte le forze per riuscire «a trovare una soluzione dignitosa per tutte le lavoratrici e lavoratori che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con la massima disponibilità ed efficienza».

(Foto Paolo Pedrotti)