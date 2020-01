Sono 1.310 - 266 italiani e 1.044 stranieri - gli espositori, i marchi e le ditte rappresentate della 93/a Expo Riva Schuh, manifestazione internazionale di riferimento per la calzatura in programma fino a martedì 14 gennaio a Riva del Garda. Tra ritorni significativi, come quello degli espositori provenienti dalla Bulgaria e l’incremento di aziende dalla Turchia, l’offerta della fiera si conferma sempre più attuale e dinamica, arrivando a coinvolgere anche per questa edizione 38 Paesi su una superficie di oltre 32.000 metri quadrati espositivi.

«Expo Riva Schuh propone una panoramica sulla filiera calzaturiera unica nel suo genere - commenta in una nota Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi - oltre a garantire a importatori, distributori all’ingrosso e catene di negozi la possibilità di attivare investimenti e relazioni commerciali all’interno dei principali mercati internazionali, da qualche anno la manifestazione è in grado di proporre un’esperienza di business ancora più completa grazie a Gardabags». Nel padiglione D, servito dal nuovo ingresso nord, si concentra infatti l’offerta dedicata a borse e pelletteria, con 78 aziende espositrici, 36 italiane e 42 straniere.

Sono state inoltre potenziate le attività legate all’afflusso di nuovi visitatori promuovendo la presenza di delegazioni di buyer provenienti da Perù, Colombia, Romania, Croazia, Polonia, Svezia, Russia, Ucraina e Kazakistan organizzate sia da Italian trade Agency e Ministero degli Esteri, che dal Centro studi di Expo Riva Schuh e Gardabags.