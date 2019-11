Prosa, una stagione ricchissima in Trentino

Elio (ex Storie Tese), Flavio Insinna, Francesca Reggiani, Bebo Storti, Natalino Balasso, Corrado D’Elia, Corrado Accordino, Simone Cristicchi, Riccardo Rossi, Debora Villa, Gaia De Lautentis, Neri Marcorè e Michela Murgia.



Sono questi alcuni dei volti più noti che segneranno gli oltre cento spettacoli in cartellone per la Stagione di Prosa 2019 -2020 curata dal Coordinamento Teatrale Trentino. Ventiquattro i comuni interessanti da una serie di appuntamenti che vogliono garantire ancora una volta al pubblico una proposta culturale di qualità: si tratta di Ala, Aldeno, Arco, Baselga di Pinè, Borgo Valsugana, Brentonico, Cavalese, Cles, Grigno, Lavis, Ledro, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Ossana, Pergine Valsugana, Pinzolo, Predaia, Riva del Garda, Rovereto, Sarnonico, Tesero, Tione e Trento.



Impossibile qui elencare tutti gli spettacoli ma fra i più importanti per quanto riguarda Ala ci sono Here’s to you, Nicola and Bart con le canzoni di Gaber e De André; That’s amore di Marco Cavallaro e Esodo di e con Simone Cristicchi.



Ad Aldeno in scena sette spettacoli fra cui Uomo - donna- Istruzioni per l’uso con Fiona Bettanini e Diego Ruiz; Scoop (la donna è superiore all’uomo) interpretato da Giobbe Covatta mentre, in occasione della Giornata della Memoria, va in scena La casa di David nell’allestimento del Club Armonia su testo di Renzo Fracalossi. Nella proposta artistica che unisce i Comuni di Cavalese, Predazzo e Tesero in calendario anche il nuovo spettacolo di Roberto Marafante Uno di voi e il 29 dicembre Flavio Insinna con La macchina della felicità.

A trent’anni dalla caduta del muro di Berlino sarà Cles ad ospitare lo spettacolo di Mc Teatro Civile Il Muro - Die Mauer. Diciotto i comuni coinvolti nella ricca Stagione «Giudicarie a teatro» mentre a Lavis arriveranno alcuni personaggi di richiamo come Riccardo Rossi con «W le donne», Flavio Insinna e Debora Villa in Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere.



Al Teatro «Modena» di Mori sono attesi anche Neri Marcoré con Le mie canzoni altrui, la Compagnia Samovar con uno spettacolo fra comicità, equilibrismo e poesia insieme alla coppia Lillo e Greg. Il teatro di Mezzolombardo ospiterà anche La bancarotta di Carlo Goldoni con Natalino Balasso; Il rompiballe di Francis Veber con Antonio Conte mentre Marina Massironi assieme a Roberto Citran racconterà Le verità di Bakersfield.



A Pergine in scena anche Bebo Storti e Neri Marcorè, a Borgo oltre a Natalino Balasso spazio a Notti bianche di Corrado D’Elia e Andrea Castelletti mentre a Tezze appuntamento con due beniamini del pubblico trentino come Mario Cagol e Loredana Cont.

Fiore all’occhiello della Stagione promossa dai Comuni di Riva del Garda e Nago Torbole gli spettacoli Il Grigio con Elio, anima delle Storie Tese, a far rivivere il testo di Gaber e Luporini; D.o.c. Donne d’origine controllata con Francesca Reggiani e con la coppia composta dall’ex atleta Fiona May e da Luisa Cattaneo che racconteranno la Maratona di New York.