SANREMO - Dare i voti è un gioco, che si fa con tutto e tutti. Sanremo ovviamente non poteva esserne esente. Ed ecco allora le "pagelle" di Gabriele Biancardi, conduttore e storico dj di Radio Dolomiti.

I voti sono espressione di gradimento sui propri gusti e come tali vanno interpretati.

WRONGONYOU: Nei "giovani" si pesca sempre bene, non sarebbe sfigurato nei big. Voto 7+

GRETA ZUCCOLI: Impalpabile, fin troppo direi. Eliminazione piuttosto scontata. Voto 6

DAVIDE SHORTY: chi dice che la fusion non possa esserci? gran mestiere, anche perchè lui non è proprio un esordiente. Pezzo fortissimo. Voto 8

DELLAI: carini, cucciolosi, anche divertenti in certi momenti, ma più adatti a Disney Channel. Fine avventura anche per loro. Voto 5+

ORIETTA BERTI: non le si può dire nulla, intonatissima, tecnica canora ineccepibile. Canzone perfetta per Sanremo, non so se avrà una "vita" fuori di lì. Voto 7

BUGO: era atteso, molto, diciamo che lo facciamo passare come un omaggio a Battisti, ma con le dovute distanze. Voto 7-

GAIA: atmosfere morbide, lei grande carisma ma in questo brano non fa capire le potenzialità canore. Da radio senza dubbio. Voto 7

LO STATO SOCIALE: è ancora lunga la strada da percorrere per essere paragonati ai nuovi Elio, ma certamente hanno imboccato la via giusta. Divertenti e divertiti. Voto 8

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: molti si saranno chiesti chi fossero mai, ma a leggere la loro storia, si capisce che hanno mestiere e capacità. Bella sorpresa. Voto 8

MALIKA: una signora, elegante, raffinata, ricorda...se stessa, ma non c'è nessun male a contare sul proprio stile. Voto 8

ERMAL META (nella foto qui sopra): Ci credo che sia uno degli autori più ricercati. Capace di tessere atmosfere irreali. Il brano è meno immediato di altri, ma sono certo che lo sentiremo a lungo. Da podio? Voto 8

EXTRALISCIO: una ventata di balcanismo in salsa romagnola. Se si riapriranno i concerti, ne faranno una sfilza infinita. Io li andrei a vedere, sono certo che mi divertirei un sacco. Voto 7

RANDOM: capita che ogni tanto becchi una serata storta, certo che se questa combacia con la tua partecipazione a Sanremo..non ne esce benissimo, peccato, perchè lui i numeri li avrebbe pure. Voto 6

FULMINACCI: lui oramai è un artista su cui si può contare, ha portato un brano di spessore e lo ha cantato con grande perizia. Dovrebbe rilassarsi un pochino di più, sempre di canzoni si tratta. Voto 7+

WILLIE PEYOTE: ecco, lui invece è stato forse il più moderno di tutti. Testo scritto per forza in questo periodo, con tantissime "verità" annesse. Brano che si allunga su tutta l'estate. Voto 8+

' EVAN: lui sembra l'amico che torna da un viaggio con le diapositive da farti vedere, affascinante eh, solo che dopo un pochino, hai voglia di andare a casa.

Voto 6

IRAMA: certo che la sfiga ci vede benissimo. Non è mai successo che qualcuno in gara, venisse proposto con una registrazione, la cosa divertente è che a fine serata si è piazzato benissimo in classifica! ma come farà stasera con i duetti? in DAD? pezzo comunuque molto convincente. Voto 8