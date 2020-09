L'anno prossimo - Covid permettendo - ci sarà un grande concerto di Vasco Rossi a Trento, nell'area sud San Vincenzo dove dovevano sorgere le caserme. Lo ha annunciato poco fa il presidente della Provincia Fugatti. Sarà nell'estate 2021.

Di Vasco Rossi interessato a un evento in Trentino avevamo scritto già in gennaio (pre Covid) con questo articolo: si ipotizzava di allestire il palco nell'area ex Casotte fra Rovereto Sud e Mori. Ma l'idea era sfumata soprattutto per motivi di sicurezza: in mezzo all'area passa infatti un canale artificiale, e vi sono altri aspetti critici.

«In base a quell'articolo - ha spiegato oggi Maurizio Fugatti - ci siamo attivati con l'agenzia di Vasco, e questa mattina ci è arrivata la risposta positiva: sono interessati ad un grande evento dal vivo in Trentino, nell'estate 2021».

Cambia però la location: «Con il Commissario del Governo ed altri operatori del settore della musica dal vivo - ha spiegato Fugatti - abbiamo ispezionato alcuni siti da destinare a grendi eventi di spettacolo. C'era l'ipotesi dell'area al Desert di Trento dove dovrebbe sorgere il NOT; ma ovviamente c'è il problema di un futuro avvio del cantiere dell'ospedale. Abbiamo così scelto l'area San Vincenzo».

L'area San Vicenzo, a sud di Man diTrento e a nord di Mattarello, è una grande spianata - di proprietà della Provincia - acquistata per farci le nuove caserme dell'Esercito. Un progetto poi tramontato, e l'area è oggi inutilizzata.

«Sicuramente è da sistemare - ha detto Fugatti - ma ci sarà il tempo per farlo».