I «Pop X» in tour: il 21 marzo al Sanbàpolis

Si apre il 19 marzo in una location prestigiosa come i Magazzini Generali di Milano L'Antille Tour del collettivo trentino Pop X che avrà come seconda tappa quella del 21 marzo, il Teatro Sanbàpolis .

Un appuntamento che inaugura la serie di concerti sotto la sigla di Ultrasuoni legata al contest Suoni Universitari, con una band, chiamata ad aprire la serata, emersa in questi anni fra i finalisti del concorso organizzato dall'Opera Universitaria insieme alle associazioni Unitn, Udu e a Sanbradio. Oltre alle prime date del tour i Pop X hanno annunciato anche il giorno di uscita dell'album, fissato per il 28 febbraio per l'etichetta Bomba Dischi e la tracklist del cd fatto di dieci pezzi: Antille, Barboni, Balla, Barricati, Il cielo è perso, Onda, Tridente, Down, D'Annunzio e Ape.

Sul palco i Pop X si presenteranno nella loro attuale line up che accanto a Davide Panizza e Walter Biondani schiera anche Matteo Domenichelli al basso, Ilaria Ciampolini alle tastiere, Luca Babis , alla chitarra midi, Niccolò Di Gregorio alla batteria elettronica e percussioni.

Per quanto riguarda le forme dello show che approderà anche a Sanbàpolis proprio Panizza ci ha raccontato: «Siamo ancora in una fase di progettazione di quelle che saranno le forme del concerto. L'idea rispetto all'ultimo tour in cui i suoni erano accompagnati solo dal disegno luci è quello di aggiungere anche dei visual puntando sulla multimedialità. Nella scaletta ci saranno invece tutti i pezzi tratti da «Antille» accanto ad alcuni brani dei nostri album precedenti».

Intanto il sito italiano della rivista «Rolling Stone» ha dedicato negli scorsi giorni ampio spazio alla formazione che ha le sue radici proprio a Trento con la presentazione del disco brano per brano fatta da Panizza e Biondani. Fra le canzoni più curiose legate al vissuto trentino, fin dal titolo, troviamo «Tridente»: «In una piazzetta di Trento Nord - spiega Panizza - la primavera non tarda ad arrivare, gli alisei portano con sé il profumo di qualche località balneare e così basta poco per sognare ad occhi aperti», mentre Biondani aggiunge: «Su un'atmosfera musicale rilassata va in scena il litigio di una coppia, che nello sfogo si spinge un po' sopra le righe. Il paesaggio è quello di un paese di mare, di una stazione balneare. In realtà è ispirato alla zona di Trento dove viviamo io e Davide».

I biglietti per il concerto a Sanbàpolis saranno disponibili in prevendita a partire dalle 12, domani, nel circuito Ticketone.