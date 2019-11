Si susseguono i lutti nel mondo della musica trentina. Pochi giorni fa era morto Toni «Paletta» Virgillito; oggi la notizia della morte di Ferruccio «Fero» Bertagnolli, chitarrista e tastierista: aveva solo 66 anni.

La notizia l’ha data, in un post, il suo amico e compagno di suonate Mauro Borgogno: «Oggi è un giorno triste. Un altro grande amico che viene a mancare. Comincio ad esser stanco..se ne stanno andando in troppi... Perdere prematuramente le persone alla quale si è particolarmente legati, anche perché per certi versi simili e uniti dalla stessa passione è difficile da accettare. Feruccio era una di quelle rare persone delle quali ci si poteva fidare, schietta, onesta e sincera sempre con una battuta pronta, un po’ tagliente se vuoi ma sempre saggia, come piace a me... così voglio ricordarlo, col suo sorriso, consapevole che quando si perde una persona cara se ne va inevitabilmente anche un pezzo di se stessi».

«Fero» aveva esordito - come tanti - nel 1968. Era un ragazzo, e con altri quattro amici nonesi formò uno dei primi complessi «beat»: erano Paolo Chilovi alle tastiere, Carlo Ziller al basso, Franco Berti ai fiati e Umberto Bergamo alla batteria. E poco dopo si sarebbero chiamati «I Randagi» uno dei gruppi più famosi e seguiti degli anni 60 e 70 in Trentino ma ancher fuori regione. E lio era il leader indiscusso. Nel 2012, a Trento, avevano suonato per l’ultima volta in una «reunion» con altre formazioni di allora.

Ferruccio era di Trento, ma passava l’estate in val di Non. Anni di concerti e trasferte. Poi la maturità, il cambio di formazione e anche di nome: con Renzo Paolini e Arrigo Finadri diventano «La Strada», che si esibisce negli anni Settanta, prima di smettere.

Smise la band, non il «Fero», che ha continuato a esibirsi da solo, con chitarra e basi elettroniche. Sempre sorridente, sempre con la sua Stratocaster, sempre pronto a suonare per tutti.

I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio a Taio.