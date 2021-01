«Il Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto è la prima realtà d’Italia che oggi riapre al pubblico dopo la lunga chiusura di questi mesi di restrizioni e lo fa con grandi progetti e continue sorprese».

Così la Provincia autonoma di Trento poco fa ha annunciato, con un post in Fb, l'avvenuta riapertura al pubblico del Mart, avvenuta oggi alle 10.

Testo corredato da una foto (scattata alla presentazione stampa di sabato scorso) che ritrae nelle sale del museo il capo della giunta, Maurizio Fugatti, l'assessore Mirko Bisesti e il presidente del Museo, Vittorio Sgarbi, anche in questo caso senza indossare mascherina. Un aspetto, quest'ultimo, che non ha mancato di sollevare critiche nei commenti sui social.

«I visitatori trentini potranno finalmente gustare le opere del Mart, ed in particolare la nuova mostra di Boldini», ha detto Fugatti. Per parte sua, Bisesti ha ricordato che «i protocolli messi a punto dalla Provincia in estate garantiscono la sicurezza necessaria per rilanciare le attività del museo».

La Provincia ricorda, fra l'altro,che gli ingressi sono contingentati e previa prenotazione.

«Con grande felicità - ha scritto la Provincia sabato - il Mart ha accolto nuovamente giornalisti e ospiti che, nel rispetto delle regole sul contingentamento, hanno partecipato stamattina alla conferenza stampa per la riapertura, trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del museo.

“È una riapertura - ha evidenziato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti - che ha il sapore della speranza verso il futuro.

I visitatori trentini potranno finalmente gustare le opere del Mart, ed in particolare la nuova mostra di Boldini, in assoluta sicurezza: si tratta di una vittoria personale del presidente Sgarbi, che tanto ha interloquito con i rappresentanti del Governo affinché luoghi come questo possano riaprire i battenti. L’auspicio è che la classificazione del Trentino in zona gialla possa essere confermata anche nelle prossime settimane, per consentire lo sviluppo e la realizzazione delle idee promosse da questa importante realtà di cui andiamo orgogliosi”.

“Il Mart è uno dei primi musei a livello nazionale che coglie l’opportunità di ospitare i visitatori nei propri spazi. Si tratta di un messaggio di positività che speriamo possa diffondersi in tutto il Paese” sono state le parole dell’assessore provinciale alla cultura, Mirko Bisesti, che ha evidenziato come i protocolli messi a punto dalla Provincia autonoma in estate garantiscano la sicurezza necessaria per rilanciare le attività del museo. "Fermare l’arte significherebbe fermare la crescita della nostra società. La mostra che inauguriamo ha la capacità di aprire il cuore dei visitatori, pur in un momento così difficile”.