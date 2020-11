Per ricordare il 102esimo anniversario della fine del primo conflitto Mondiale, presso la biblioteca civica "G. Tartarotti" sono esposti due pannelli dei 30 che compongono la mostra: "Abbasso la guerra. Persone e movimenti per la pace dall'800 a oggi" curata da Francesco Pugliese.

Attraverso immagini e documenti in gran parte inediti si illustra il multiforme impegno, spontaneo e organizzato, contro la guerra di persone, movimenti, associazioni.

La mostra è in giro per l'Italia dal 2003 con oltre 100 esposizioni. «Una mostra importante perché restituisce dignità al movimento pacifista, perché racconta una storia in cui in tanti cittadini si riconoscono, perché pone sul tavolo molte questioni ancora aperte legate al disarmo, alla nonviolenza, alla prevenzione dei conflitti ».