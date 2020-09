Ritorna, per il secondo anno consecutivo, Generazioni: la rassegna culturale con eventi su tutto il territorio regionale organizzata dalle cooperative sociali Young Inside e Inside con il sostegno delle Province di Trento e Bolzano e della Regione.

Ieri mattina al Castello del Buonconsiglio si è svolta la presentazione dell’edizione 2020, alla presenza, tra gli altri, della coordinatrice di Generazioni e direttrice della rassegna Alessandra Benacchio e Francesca Viola, presidente di Young Inside e responsabile dei percorsi che nascono dal bando; oltre agli assessori alla Cultura e alle Politiche giovanili di Trento e Bolzano, Mirko Bisesti e Giuliano Vettorato.

Il tema scelto quest’anno invita ad aprirsi a «Nuove dimensioni», per immaginare insieme il futuro. E dopo una primavera scandita da eventi online, Generazioni è pronto ad entrare nel vivo con 5 appuntamenti in presenza a ingresso gratuito. «La rassegna - ha detto Benacchio - ci invita a leggere il cambiamento attraverso la leva della cultura e a immaginare insieme quale sarà il nostro miglior futuro. Nonostante i mesi difficili che abbiamo vissuto, e i cambiamenti tuttora in corso, abbiamo voluto esserci, rispettando il distanziamento fisico ma stimolando la vicinanza di pensieri e accogliendo la voglia di stare e fare insieme».

Si parte domenica 6 settembre sui prati del Rifugio Malga Sauch di Giovo in val di Cembra. Alle 14.30 Maria Antonietta, cantautrice e scrittrice marchigiana, sarà la protagonista dell’incontro «In profondità. La tua natura», in cui si parlerà di musica e natura come binomio per lei essenziale.

Mercoledì 9 settembre, in piazzetta San Vigilio a Bolzano, Generazioni ospiterà alle 18 la serata «Selfie Rock» con Agostino Ferrente, regista, sceneggiatore e produttore, David di Donatello e Nastro d’Argento 2020 con il documentario «Selfie», e Omar Pedrini, cantautore bresciano, poeta ed ex leader dei Timoria; mentre venerdì 11 settembre al Centro Don Bosco di Laives il fotografo di moda Settimio Benedusi racconterà il suo percorso e l’attività che sta portando avanti nella bottega di Imperia. Titolo dell’incontro «Da una fotografia estetica, a una fotografia anestetica».

Per gli ultimi appuntamenti della rassegna, si ritorna in Trentino. Mercoledì 16 settembre alle 18, in piazza Alcide De Gasperi a Borgo Valsugana, sarà il turno dell’alpinista altoatesina Tamara Lunger con «Dopo la pioggia arriva il sole.. Promesso!», in cui si parlerà della sua nuova avventura: il Tamara Tour Italia, nato con l’obiettivo di raggiungere e scalare la montagna più alta di ciascuna regione.

L’edizione 2020 della rassegna si concluderà venerdì 18 settembre a Trento nello spazio antistante la Bookique, dove alle 18 Teresa Ciabatti, sceneggiatrice e scrittrice finalista al Premio Strega 2017, in «Sfumature e ambiguità del quotidiano» racconterà del potere della narrazione e dei rapporti familiari quali specchio di una società in costante mutamento.

«Generazioni punta a dare voce a quartieri, vallate, centri e periferie di tutta la regione e a rendere protagonisti chi anima, vive e presidia queste aree. Generazioni, oltre alla rassegna, sostiene infatti 16 progetti vincitori del bando sparsi su tutto il territorio regionale accomunati da un macro obiettivo: il fatto di credere nella cultura e nella partecipazione come elementi essenziali per la ripartenza, per la sopravvivenza e lo sviluppo dei territori, anche quelli più lontani ed impervi», ha concluso Francesca Viola.

Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria nel rispetto delle disposizioni anti-Covid-19.