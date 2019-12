Percy H. Fawcett, esploratore e cartografo britannico, scompare durante la sua ultima spedizione nel cuore del Brasile, nel 1925, alla ricerca dell’Eldorado.

Centinaia di ricercatori nel corso degli anni si sono messi sulle sue tracce. Con «Città invisibili», un saggio edito da WriteUp Site, la giornalista fassana della Rai ladina di Bolzano, Margherita Detomas, parte dalla ricerca di Fawcett, per molti il vero ispiratore della figura di Indiana Jones, e riscrive le coordinate del viaggio, fornisce particolari inediti ed apre le porte della foresta brasiliana all’archeologia accademica, con scientificità dei dettagli e grande passione.

Il libro, che è stato presentato a Bolzano, è frutto di vent’anni di indagini nel Mato Grosso. Muovendo dalla conoscenza personale con il nipote di Fawcett, che visse alcuni anni in Alto Adige, Detomas ha visitato a più riprese, per anni, le zone del Mato Grosso ed ha realizzato un affascinante racconto che fonde miti degli indios, pratiche esoteriche, documenti della Royal Geographic Society di Londra (della quale ha consultato l’archivio), geografia e storia, in un libro che rimane sul filo, fra romanzo e saggio storico, intrigante e misterioso.