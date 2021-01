Trentino Film Commission finanzia i nuovi film: c'è anche la vita di Mona

Certo che, in Trentino, finanziare un film la cui protagonista si chiama Mona... è un po’ andarsi a cercare le battute. Ma prosegue, nonostante la pandemia, l’attività di Trentino Film Commission con nuove scadenze per la concessione di fondi previste in tre date diverse, il 2 marzo, il 15 giugno e il 21 settembre 2021.

La produzione cinematografica è «Body Odyssey», per la regia di Grazia Tricarico. Un film che racconta la vita di Mona, una bodybuilder alla continua ricerca di perfezione e bellezza. Va spiegato: Mona è un nome femminile piuttosto usato in America e non ha niente a che vedere con l’epiteto trentino-veneto che come sappiamo ha due significati ben distinti. Uno maschile e uno femminile.

Protagonista - nella foto - l'affascinante Jacqueline Fuchs, body-builder e wrestler professionista di livello internazionale.

Oltre a Mona, però, c’è di più. Tra le produzioni locali vengono segnalate «Il movimento dell’orchestra», per la regia di Andrea Andreotti, per FilmWork. Si tratta di un documentario che verrà realizzato in occasione del 60° anniversario della fondazione dell’orchestra Haydn. Un viaggio nel linguaggio della musica che si concentrerà sul lavoro del musicista e sulle modalità con cui prende forma e sostanza una partitura, soffermandosi anche sulla quotidianità professionale di chi ha fatto della musica la propria vita.

Interessante e che ha già avuto successo in tv su DMax in onda ogni domenica sera è «I signori della neve», per la regia di Federico Albanese. È una produzione GiUMa. Quattro comprensori sciistici d’eccellenza e le loro squadre di tecnici sono i il lavoro, la fatica e la cura che stanno nella preparazione delle piste da sci, un settore, che quest’anno si trova ad affrontare la sfida più grande. La serie è in onda su DMax al Canale 52 del Digitale Terrestre e disponibile in streaming su Dplay.

Infine «Trentino Ski Race», per la regia di Marco Busacca. Una docu-serie che racconta il mondo dello sci alpino trentino attraverso un team di sciatori con esperienza internazionale.