Con i Los Hermanos le canzoni dei film di Bud Spencer e Terence Hill il 7 agosto alla Diversa

La Diversa, il locale in via del Commercio 30 a Trento, riaccende gli amplificatori con il concerto, l'unico di questa strana estate, di venerdì 7 agosto con la ban dei Los Hermanos che propone le più belle canzoni dei film di Bud Spencer e Terence Hill (inizio ore 17 con aperitivo a tema e concerto alle 21 I Los Hermanos suonano quei pezzi diventati dei classici anche perchè legati all'immaginario di milioni di italiani per le pellicole della strana coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill.

Canzoni tratte da "Altrimenti ci arrabbiamo", "Banada Joe", "Io sto con gli ippopotami", "Miami supercops", "Nati con la camicia" e "Chi trova un amico trova un tesoro". Uno show quello dei Los Hermanos riconosciuto ed approvato anche dagli Oliver Onions. Grazie a una imprevedibile scaletta live, questi sgangherati musicisti propongono uno spettacolo unico e divertente con le musiche dei film di Bud Spencer e Terence Hill e l’aggiunta di esilaranti scenette imbastite al momento e doppiate con l’audio originale anni ’70. La Diversa riprende dunque sulla strada dei live organizzati da Dennis Forti e supportati dalla passione per la musica di Elena Coppola anche in questo difficile momento.