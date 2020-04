Metrò Rec Contest: c'è tempo fino a domenica 3 maggio per partecipare al contest "La musica che aiuta"

Si può aderire fino alla mezzanotte di domenica prossima, 3 maggio, al contest "La musica che aiuta" rivolto a band, cantanti emusicisti solisti. Un'iniziativa che si lega anche ad un sostegno concreto alla Protezione Civile di Trento.

<In queste settimane un po’ particolari, noi di Metrò Rec – spiega Marco Sirio Pivetti - ci siamo chiesti in che modo la musica potessemettersi al servizio per il bene comune e offrirsi come sostegno a chi questa epidemia la sta combattendo in prima linea. Abbiam deciso quindi di lanciare questo contest, rivolto ad artisti e band,con l’obbiettivo di permettere a tutti di diffondere la propria musica in maniera originale e divertente>.

Per aderire basta accedere al link https://bit.ly/MetroRecContest e versare un' offerta alla Protezione Civile di Trento che varrà come iscrizione al contest Dopo questo step bisogna realizzare un video in cui da soli oppure in session remota con la propria band si suona un brano a scelta e quindi inviare il tutto a info@metrorec.it.

<I video ricevuti saranno quindi caricati, a partire da lunedì 4, sulla nostra pagina Facebook e quello che otterà il maggior numero di mi piace vincerà una giornata nei nostri studi di Riva del Garda ovviamente non appena l’emergenza Covid -19 sarà passata>.

ULTERIORI INFO SU

Metrò Rec.