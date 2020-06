Darvaza Wave: il video di “Bastion” con i fan in modalità alone and united

La band di Trento Darvaza Wave pubblica su Youtube e Facebook il suo nuovo videoclip sulle note di “Bastion” singolo uscito lo scorso 17 aprile, in piena emergenza Covid e in piena quarantena. Il titolo e l’idea del brano derivano dal “Frederik’s Bastion”, uno storico edificio di Copenhagen-Christiania dove lo scorso settembre i ragazzi trentini avevano suonato. Un brano che unisce le sensibilità crepuscolari del post punk agli stilemi del genere calati in questo terzo millennio.

<Nelle nostre teste – raccontano i Darvaza Wave . il paragone è stato naturale e immediato: abbiamo pensato subito e con nostalgia a quel luogo che ormai sembrava sia chilometricamente che temporalmente e psicologicamente così lontano. Da una parte, la bellezza nordica di Copenhagen, il fascino, il divertimento e la socialità del nostro live al Bastion. Dall’altra: la quarantena, in cui tutti eravamo così lontani, che fossimo in due parti opposte del pianeta che nella stessa città, vicini di casa. Ed era lo stesso ovunque” Da qui l’idea del gruppo formato da Luca Zaniboni, Saverio Turetta, Riccardo Frison, Claudio Zurlo e Riccardo Franzoi di chiedere ai vari amici che hanno nel mondo di mandare un breve video, in modo da rappresentare la loro condizione, le loro sensazioni, la loro solitudine.

Ne è nato uh vero e proprio “fan video”: <Siamo molto contenti perchè ci fa piacere sapere che il messaggio sia stato apprezzato ovunque, e vedere che si può essere molto lontani, ma vicini allo stesso tempo. Come ha detto uno dei ragazzi che ci hanno inviato il loro video: “alone and united”. Simbolicamente tutti insieme dentro al Bastion (presente in un cameo finale), dove è rimasto il nostro cuore>.