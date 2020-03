Diaolokan: il furore thrash del nuovo singolo “Feve  ciavar” in puro dialetto trentino

Nuovo singolo con videoclip per i Diaolokan che si fregiano, giustamente orgogliosi, di essere l’unica band della scena trentina a suonare thrash rigorosamente in dialetto style.

Le note sono quelle di “Feve ciavar” un titolo diretto ed incisivo che mette in luce l’attitudine sonora del quattro componenti della band che ha le sue radici in Val di Cembra : Nemo, Will j, Müller e Kristian.

Ad oggi i Diaolokan hanno lanciato, lo scorso giugno, affiancati nella co-produzione da Mauro Andreolli, il loro primo album “Ratnemarcas” composto dai tre singoli pubblicati tra 2017 e 2018,due inediti e due tracce live e lanciato anche il loro primo videoclip legato alle note di “Sacramentar”.