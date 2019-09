Purtroppo era solo questione di tempo: è arrivata anche in Trentino la stupida moda del "Samara Challenge". Si tratta di un "gioco", diventato virale in tutta Italia e che si sta diffondendo fra i giovanissimi attraverso i social, che consiste nello spaventare i passanti e fuggire senza essere presi, travestendosi come la protagonista del famoso film horror "The Ring", con un abito bianco e una parrucca con lunghi capelli neri a nascondere il volto. E la prima segnalazione è arrivata ieri sera da Novaledo, dove qualcuno con un lenzuolo bianco e la parrucca si aggirava nei pressi della fabbrica Menz & Gasser, sulla statale della valsugana.

Spavento e frenate da parte degli automobilisti di passaggio all'apparire dello strabo personaggio. Qualcuno ha anche chiamato i Carabinieri per denunciare il fatto, ma tutto è durato pochi minuti, poi l'ignota (o ignoto) autore del macabro scherzo è fuggito.

Chi fa questo tipo di scherzi, peraltro, rischia. Innanzitutto una denuncia per "procurato allarme", ma è chiaro che se un automoiblista finisse fuori strada o tamponasse un altro, le responsabilità sarebbero più gravi. Inoltre la moda di Samara prevede anche che vchi si traveste abbia un coltello, e in questo caso scatterebbe anche la denuncia per la detenzione dell'arma. Infine - nelle scorse settimane - c'è da non sottovalutare che spesso chi si traveste per spaventare, finisce bersagliato da calci e pugni delle "vittime".