In questi giorni ha preso il via sull’Alpe Cimbra il programma di eventi e iniziative ispirate all’anno conclusivo del Centenario Grande Guerra. Un calendario di proposte che accompagnerà gli appassionati del genere e gli ospiti in vacanza per tutto il corso dell’estate, fino al 9 settembre. L’altopiano di Lavarone apre il calendario degli eventi con una mostra tematica allestita nell’ampio atrio del municipio. Il titolo, «1918. Anche l’onore è perduto», si rifà all’amaro commento inserito in una lettera scritta dalla contessina infermiera Edina Clam Gallas alla famiglia gli ultimi giorni dell’ottobre 1918, proprio da Lavarone, dall’ospedale militare Malga Belem-Slaghenaufi. «Sconcertata dalle notizie che giungevano dal fronte che raccontavano di interi reparti che si rifiutavano di combattere e dai sommovimenti sociali che agitavano le strade delle città, la contessina si rese conto del drammatico passaggio storico che stava vivendo e che il suo mondo della bella e nobile società asburgica era al tramonto. Il passaggio di quella lettera ha dato dunque lo spunto al titolo della mostra che, per mezzo di immagini e testi racconta il precipitare degli eventi negli ultimi mesi di guerra ma anche l’intero percorso del conflitto svoltosi sugli Altipiani» sottolinea lo storico locale, Fernando Larcher. La mostra sarà inaugurata domenica alle 11.