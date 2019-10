Via libera da parte Commissione urbanistica del Consiglio comunale di Trento all’adozione definitiva del piano per la cittadella Poli, prevista sull’area ex-Opel di via Brennero.



Il parere positivo è arrivato ieri sera, dopo la discussione in merito ad alcune osservazioni presentate da privati in merito al documento iniziale, licenziato in aula lo scorso luglio. L’unica segnalazione alla prima adozione accolta riguarda una rettifica per un errore contenuto nella prima delibera, che verrà corretto in seconda adozione.



Non sono invece state accolte le altre osservazioni presentate dal Gruppo Dalle Nogare, proprietario di alcuni terreni limitrofi, e quella depositata da un privato cittadino, ritenuta non pertinente. L’approvazione definitiva del piano urbanistico potrebbe avvenire in Consiglio comunale entro una ventina di giorni.