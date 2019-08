Una ragazza di 23 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stata investita. L’incidente si è verificato questa mattina poco dopo le dieci in via Lunelli, a Trento nord. Sul posto l’ambulanza, che ha trasportato la giovane in ospedale, e la Polizia locale di Trento. (foto di repertorio)