Fine settimana di vandalismi e danneggiamenti in città: non solo nella zona di via Marchetti - dove domenica mattina sono state trovate a terra piante delle fioriere e cassonetti rovesciati in strada - ma anche attorno al tribunale.



In particolare lungo via Brigata Acqui e via Pilati sono state almeno due le auto in sosta che sono state “sfregiate”. I proprietari hanno trovato la sgradita sorpresa l’altro ieri mattina: evidenti e profondi i segni lasciati da oggetti metallici sulle fiancate delle vetture, una Fiat 500 ed una Bmw.



Ai proprietari non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri, al vicino comando di via Barbacovi, per sporgere denuncia.



I militari dell’Arma hanno già fatto in modo di poter entrare in possesso delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze, tanto quelle della rete pubblica lungo le vie che quelle di attività commerciali ed abitazioni private, in modo da poter raccogliere quanti più elementi possibili per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità del responsabile o dei responsabili, che sono entrati in azione certamente tra la serata di sabato e le prime ore di domenica.