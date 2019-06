Ne abbiamo scritto spesso, tanto che sembra essere ormai un appuntamento fisso della “movida” trentina nel fine settimana.



In via Marchetti a Trento, nei pressi del Conservatorio, i vandali la fanno sempre da padrone nelle ore notturne tra il sabato e la domenica, e il panorama che i residenti si ritrovano ad apprezzare al mattino è desolante: fiori sradicati dai loro vasi, cartelli divelti, cestini fatti a pezzi e amenità varie. Come dimostrano le foto che ci hanno inviato due nostri lettori residenti in zona.



Chissà se qualche telecamera ha immortalato i “soliti idioti” in azione. Toccherà alla polizia locale verificare se esistano o meno delle immagini ed eventualmente rintracciare gli autori dell’ennesimo vandalismo.