La magia del Natale avvolge la città, accompagnando i visitatori in un suggestivo gioco di luci e colori per le vie del centro e con le immancabili casette di piazza Fiera e piazza Cesare Battisti.

Oggi i mercatini aprono ufficialmente i battenti, dando il via anche ad una lunga serie di appuntamenti che animeranno Trento fino al 6 gennaio. Alle 17 sarà inaugurato lo spazio di piazza Cesare Battisti e alle 18 quello di piazza Fiera. A dare un tocco speciale alla giornata, alle 19, l'accensione delle nuove luminarie e dell'albero di Natale che si staglia davanti al Nettuno.

Sono ormai diventate un simbolo: stiamo parlando delle casette di Natale, che da 25 anni - tanti sono gli anni del Mercatino - attirano migliaia di visitatori. Le 92 strutture sono collocate tra piazza Fiera e piazza Cesare Battisti, che fino al 6 gennaio diventeranno una vetrina per i migliori prodotti del territorio: dai gioielli alle decorazioni, dai capi di abbigliamento ai piatti tipici. In particolare sono 36 le casette dedicate all'artigianato locale, 34 quelle che propongono prodotti del territorio, ed infine 22 quelle dove assaporare l' enogastronomica regionale. Archiviata la stella cometa per motivi di sicurezza, ad accogliere i visitatori di piazza Fiera, c'è una scritta luminosa.



Giochi di luce e neve. Fiore all'occhiello dell'edizione 2018 di Trento città del Natale sono sicuramente le luminarie, completamente rinnovate con il «Progetto #ioilluminotrento#». L'ideale sipario sulle luci della città si apre alle 19 di oggi, con l'accensione dell'albero di Natale in piazza Duomo. Suggestivo lo spettacolo in piazza, con la neve che scende dalla torre civica, mentre in piazza Fiera, una cornice luminosa, farà da cornice ideale. E poi la corona d'Avvento in piazza Italia, gli alberi decorati in piazza Santa Maria Maggiore o piazza Duomo e decine di fiocchi, cristalli, pacchetti, caramelle e sfere lungo le vie del centro. (foto PAOLO PEDROTTI)



Una piazza per i bambini e tanti eventi: Piazza Santa Maria Maggiore sarà dedicata ai bambini, con la casa di Babbo Natale, una fattoria didattica e dei simpatici pony e tanti laboratori didattici (oggi alle 15 l'inaugurazione). E poi casette in legno ospitano i migliori prodotti degli operatori associati a Coldiretti. Fino al 6 gennaio, inoltre, a fare da corollario, decine di eventi: concerti, laboratori, letture, musica e presepi.



Mercatino solidale e green. Il Mercatino punta ad essere sempre più green. Dall'energia pulita alle stoviglie lavabili e compostabili, con la novità dei gustosi piatti di pane. Quindi attenzione alla corretta gestione dei rifiuti e alla mobilità sostenibile. Dalla sostenibilità alla solidarietà. Dal 25 novembre fino al 30 dicembre, via Garibaldi ospiterà infatti il Mercatino del volontariato e della solidarietà che offre prodotti artigianali per raccogliere fondi a fini benefici.



Sicurezza: i blocchi rossi. Il tema della sicurezza resta ovviamente centrale. Da ieri in città sono comparsi i blocchi rossi voluti dall'Apt: colore natalizio e scritta dedicata al Mercatini di Natale, per trasformare in un elemento di arredo cittadino i dissuasori che - come prevedono le norme antiterrorismo - in caso di grandi eventi «proteggono» il centro storico e gli obiettivi sensibili. In totale sono 26 blocchi di cemento, cui si aggiungono 4 new jersey da 4 metri e uno da 8 metri. Quest'ultimo è stato sistemato questa mattina tra il Torrione e via Santa Croce (nella foto).



Dalla mezzanotte di ieri al 6 gennaio stop ai mezzi pubblici, che allungheranno dunque di poco il loro tragitto.