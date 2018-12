Appuntamento per appassionati e collezionisti in biblioteca Tartarotti a Rovereto, con la mostra dedicata al 70° anniversario ed intitolata La dichiarazione dei diritti umani nei francobolli. La mostra si divide in varie sezioni, con i francobolli che sono stati emessi a ricordo dei diritti sanciti di volta in volta a partire dal 1948. Curata dal socio Renzo Bianchi, su progetto del Circolo numismatico e filatelico roveretano e della biblioteca è allestita in collaborazione con l’Ufficio cultura e le attività produttive del Comune, Comunità della Vallagarina e Ucts Rovereto e Vallagarina. La mostra ha luogo in biblioteca ed è visitabile da lunedì a sabato, (9-22), la domenica (9-13), compreso il giorno 31 dicembre; chiuso il 25 e 26 dicembre e 1 gennaio.