Dro e Lavis si giocavano molto, in quella partita, ma... a volte bisogna fermarsi per questioni molto più importanti. È quanto è successo oggi pomeriggio allo stadio comunale di Riva del Garda, quando il match tra le due finaliste della Coppa Italia provinciale hanno dovuto interrompere il gioco per consentire l’atterraggio dell’elicottero di Trentino Emergenza, arrivato per trasportare una partoriente.



La donna è stata accompagnata a bordo dai sanitari ed è stata portata all’ospedale Santa Chiara di Trento.



L’interruzione della partita è durata poco meno di un quarto d’ora. Per la cronaca, alla fine si è imposto il Dro, dopo i tempi supplementari, con il punteggio di 3-1.