È già stata dimessa dal reparto di neurochirurgia del S. Chiara di Trento - dove era ricoverata in osservazione e per precauzione - Paola Lutterotti, la settantaduenne arcense investita nel primo pomeriggio di venerdì all’incrocio tra via Capitelli e via Porta Scaria, proprio in corrispondenza dell’ingresso delle ex Palme.

Già nella serata di venerdì la donna è stata sottoposta ad una Tac alla testa che ha escluso emorragie interne e fornito un quadro clinico sicuramente più confortante rispetto ai primi momenti. Tac che è stata ripetuta nella giornata di ieri a distanza di ventiquattr’ore, dando anche in questo caso esito negativo.

Paola Lutterotti era in sella alla sua bici e aveva finito di percorrere via Capitelli diretta probabilmente verso il centro. Da via Porta Scaria è sopraggiunta un’utilitaria il cui conducente, abbagliato dal sole, non ha visto la ciclista e l’ha centrata in pieno sbalzando la donna ad alcuni metri di distanza. Prima che arrivasse a distanza comunque di pochissimi minuti l’ambulanza di Trentino Emergenza 118 di Arco, il primo a prestare soccorso alla donna è stato il sindaco di Tenno Gianluca Frizzi che casualmente si trovava sul posto e ha assistito a tutta la scena. I rilievi sono state effettuati dalla pattuglia della Polizia Stradale di Riva del Garda.