Si è conclusa alla grande la lunga stagione di preparazione e agonistica dell’Associazione di ginnastica artistica “Angel’s Flight”. Dopo le gare regionali e la meritata partecipazione ai campionati nazionali di Lignano Sabbiadoro, le atlete e gli atleti hanno dato vita nei giorni scorsi, nella palestra di Sant’Orsola strapiena per l’occasione, un saggio entusiasmante, con oltre 40 ragazze e ragazzi impegnati in avvincenti coreografie.

Il titolo dello spettacolo era “La macchina del tempo” e il viaggio attraverso le epoche, con tanto di costumi e scenografie dedicate, è stato il filo conduttore dell’intera manifestazione, con la sapiente regia di Irene Danielli, presidente dell’Associazione, del vice e coach Andrea Sevignani, e della loro figlia Jasmine, lei stessa ginnasta, istruttrice e giudice di gara, tutti insieme cuore pulsante del sodalizio nato nel 2013 e che ha ormai salde radici nel paese della val dei Mocheni.

Si è partiti dall’antico Egitto (corso allieve avanzato), per arrivare alle praterie degli Indiani d’America (corso di Civezzano), alle atmosfere (pulcini e allieve corso base), con salti nella preistoria (Big e Master intermedio), sulle navi dei pirati (allieve intermedio), alle origini del mondo con Adamo ed Eva (Big e Master avanzato), alla leggenda cinese di Mulan (corso Civezzano) e all’esibizione al trampolino per tutti.

Ma il momento più toccante, che ha emozionato tutti, è stato il tributo finale ai vigili del fuoco, il cui lavoro in occasione della tempesta di fine ottobre è stato ripercorso con immagini, musiche ed esibizioni atletiche coinvolgenti. Tanto da commuovere gli stessi pompieri, presenti in palestra con il loro comandante Lorenzo Moser, insieme al sindaco di Sant’Orsola Ivano Fontanari.

Nelle prove provinciali e regionali, le atlete e gli atleti Angel’s Flight si sono distinti: 1° posto nella classifica assoluta per Lisa, 1° posto al minitrampolino specialità per Eleonora, 3° posto al minitrampolino specialità per Aurora, 1° posto al volteggio per Lisa, 1° posto al volteggio per Eleonora, 2° posto al volteggio per Elisa, 3° posto alla trave per Viola, 1° posto nella classifica assoluta per Sebastian, 1° posto al minitrampolino specialità per Sebastian, 1° posto nella classifica assoluta per Mirco, 1° posto al minitrampolino specialità per Mirco, 1° posto nella classifica assoluta per Jasmine, 1° posto al minitrampolino specialità per Jasmine, 3° posto per Lara, Aurora, Greta e Carla nella gara a squadre Ginnastica Insieme, 3° posto per Elisa, Lisa, Eleonora e Viola nella gara a squadre Ginnastica Insieme, 12° posto nella classifica assoluta per Michelle, 5° posto nella classifica assoluta per Gloria. Ottime performance anche per Melissa, Marta, Anna, Claudia, Susanna, Sole e Angelica.