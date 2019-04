Un rinnovato direttivo, ma ancora tante incertezze sul nuovo presidente dell'associazione «Amici Cultura e Sport» (Acs) di Canale.

Partecipata assemblea sociale venerdì nel centro polifunzionale della frazione perginese per i 420 soci dell'associazione «Acs Canale», che attraverso 43 anni di vita associativa ha saputo dare un anima culturale, ricreativa, sportiva ma soprattutto sociale alla comunità che da Castagnè si affaccia sul lago di Caldonazzo (oltre 880 residenti).

Dopo l'introduzione del presidente Fabio Pergher, che ha ribadito la volontà di lasciare l'incarico per motivi personali, spazio alle relazioni dei responsabili delle sette sezioni (adulti-pensionati, cultura, filodrammatica, sport, scuola calcio giovani, GiocheRete).

Alla presenza del presidente della Cassa rurale Alta Valsugana Franco Senesi, del responsabile di «CooperAzione Reciproca» Elio Carlin e del presidente dell'Auser perginese Armando Pergher (il sindaco di Pergine Roberto Oss Emer ha mandato un messaggio di saluto), è uscito un quadro ricco di tante iniziative ed attività rivolte a bambini, famigli e anziani ed in grado di animare tutti vari momenti comunitari (il carnevale, le feste d'estate, la sagra d'inizio settembre, Santa Lucia e il Natale).

Accanto alle tante proposte della sezione cultura e adulti-pensionati (gite, feste al centro e incontri sulla salute con il dottor Lino Beber), è stata presentata l'apprezzata attività della scuola calcio affidata a mister Mimmo Aquilano (con oltre 30 piccoli calciatori), la sezione sportiva che anima la palestra ed i successi teatrali della filodrammatica «Acs-Punto 3». Nelle parole del presidente Pergher anche le difficoltà nel trovare il giusto ricambio a volontari e dirigenti, nell'affrontare nuove problematiche burocratiche e fiscali (fattura elettronica, normativa terzo settore, gestione e manutenzione sede sociale), dando nuovi stimoli alla sezione «Canale Giovani» e agli animatori di «GiocheRete».

L'assemblea ha votato il nuovo direttivo, che risulta composto da Laura e Fabio Pergher (i più votati con 51 e 46 voti), Luciano Biasi, Luca Pergher, Franco Rossi, Sandro Pintarelli, Giorgia Sartori, Cristian Rossi, Franco Sartori, Lino Beber, Giannina Pergher (ma aperto al contributo di altri soci). «Nella prima seduta il direttivo dovrà scegliere il nuovo presidente - ha commentato Fabio Pergher - mi auguro che, con responsabilità e serietà, sia individuata una nuova figura, dando futuro e nuovi stimoli ad Acs Canale. E' un'associazione fondamentale nel tessuto socio-culturale della nostra frazione dove non c'è più un bar e dove solitudine e individualismo stanno prevalendo su solidarietà e voglia di collaborare per la comunità».