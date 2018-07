Dopo la possibilità per chi arriva in valle per una vacanza di passare qualche giorno a fare volontariato e a confrontarsi con questa realtà, partirà a breve un'altra iniziativa curata dalla Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Trento-Unità territoriale di Dimaro Folgarida. Stavolta protagonisti saranno bambini e ragazzi e in un'occasione anche i grandi, attraverso il progetto «Estate Giovani» con attività ludiche ed educative per bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 12 anni.

L'idea è proporre, durante la pausa estiva dalla scuola, diverse attività affinché anche i più piccoli possano comprendere l'importanza di intervenire velocemente e in maniera corretta qualora si presentasse un'emergenza. Sarà insomma un percorso per comprendere i primissimi rudimenti per sapere cosa fare in caso di necessità, come dei piccoli soccorritori in erba. Il progetto parte il 14 luglio e si articolerà in 5 incontri complessivi fino a settembre, nello specifico sabato 14 e domenica 22 luglio, domenica 5 agosto, domenica 12 agosto e infine domenica 2 settembre.

Le attività si svolgeranno con orario 14-18 al campo da calcio di Monclassico e in caso di maltempo alla palestra vicino alla chiesa. Un altro modo per l'Unità territoriale della Croce Rossa di Dimaro Folgarida per farsi conoscere, dopo l'idea di coinvolgere altri volontari che arrivano in valle di Sole per le ferie, aprendosi verso l'esterno e in questo caso rivolgendosi anche ai più piccoli, che impareranno la necessità di gestire al meglio un'emergenza, con un incontro, quello del 12 agosto, che sarà aperto anche ai grandi.

Per partecipare a «Estate Giovani» è necessario prenotarsi scrivendo a dimaro@critn.it o 340/7748879.