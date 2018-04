Occorrerà pazientare ancora qualche mese, ma il collegamento ciclo-pedonale fra Zambana e Zambana Vecchia finalmente si farà in modo completo. Dopo aver ottenuto il finanziamento di 520 mila euro sul Fondo strategico territoriale per realizzare il delicato marciapiede per pedoni e bici da una sponda all’altra dell’Adige in adiacenza al ponte, è di ieri infatti la notizia che la giunta provinciale sul Fondo per lo sviluppo locale ha finanziato al 95% della spesa ammissibile di 350 mila euro anche il collegamento in destra Adige fra il ponte ed il raccordo ciclopedonale sotto la rotatoria della Trento-Rocchetta all’altezza del Ponte Arcobaleno.

Del collegamento ciclopedonale fra Zambana e Zambana Vecchia si iniziò a ragionare nel 2012 con la predisposizione di un progetto preliminare. A riprenderlo in mano in modo deciso, modificandolo con la volontà di agevolarne la concretizzazione fu nel 2015 l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Renato Tasin.

La nuova ciclopedonale sfrutterà strade interpoderali presenti tra il fiume Adige e il muro che sostiene la Sp 90 che porta al ristorante Vecchia Zambana. Sarà proprio all’altezza del piazzale del ristorante che sarà realizzato un ponte in ferro rivestito in legno per superare l’idrovora collegandosi al passaggio pedonale che si raccorda al sottopasso protetto per pedoni e ciclisti che sbuca sul Ponte Arcobaleno, porta d’ingresso a Zambana Vecchia. A maggio il progetto esecutivo (già pronto) verrà presentato in Provincia per poi approdare all’Apac che dovrà bandire la gara d’appalto. «L’aggiudicazione si spera possa avvenire a settembre - auspica il sindaco Tasin -. Ciò vorrebbe dire poter iniziare i lavori già nel periodo della raccolta delle mele».

Per l’attraversamento del ponte, invece, i tempi sono leggermente posticipati, con l’opera che potrebbe essere appaltata verso fine anno. Le novità per il tratto di Sp 90 che collega Zambana a Zambana Vecchia non sono comunque finite visto che sono pronti a partire anche i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica.