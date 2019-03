Se n’è andata, dopo aver battagliato fino all’ultimo, Anna Pironi, formidabile donna, indimenticabile politica impegnata nell’amministrazione e nella società tionese e trentina.

Umanamente di grande sensibilità, professionalmente un ciclone di iniziative e idee. Ha lavorato per l’azienda sanitaria, come amministrativa all’ospedale di Tione, ma è soprattutto per il suo impegno nella vita comunitaria che la sua mancanza si farà sentire: fra i fondatori del Circolo del Pd giudicariese - quando il Pd, in Trentino, doveva ancora nascere - si è impegnata sulle tematiche ambientali - dall’acqua bene comune al compostaggio per ridurre l’impatto dei rifiuti fino alla lotta per impedire l’ampliamento del demanio sciabile nella zona di Serodoli - sempre da protagonista. «Anna era una passionale - la ricorda l’ex sindaco di Tione Vincenzo Zubani, che l’ha scelta nella sua squadra - Ha mandato fino a poche settimane fa stimoli alle riflessioni politiche e anche lungo tutto il periodo della malattia è stata attiva. Sul tema del clima e dell’acqua, ad esempio, è riuscita a coinvolgere i diversi enti fino ad arrivare alla formazione del Comitato sull’Acqua e alla realizzazione della serata con il meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli in Ecofiera, in ottobre. Tenace e caparbia, fin dalla nascita di Impegno Civico, non ha ceduto alle delusioni spingendo sempre a cercare nuovi percorsi. Mancherà a tutti coloro che ne hanno condiviso il cammino e anche alla comunità che lei tentava di scuotere e riscattare. Questa è la vita, ma ciò non attenua il dolore della perdita».

I suoi aggiornamenti sulle vicende e le evoluzioni del Pd nazionale, una rassegna stampa meditata, dove le cose importanti erano state selezionate e accuratamente evidenziate e la condivisione di articoli di spessore erano il buongiorno settimanale che Anna spediva a moltissime persone, nella caparbia, gaberiana convinzione, che «libertà è partecipazione».

Giancarlo Gallerani, che con Pironi, ha avviato il Circolo Pd delle Giudicarie: «Anna è stata un esempio di partecipazione politico sociale altissima, di come un cittadino dovrebbe stare nella vita politica e della sua comunità. È sempre stata molto lineare nella sua visione e nei suoi ideali, appassionata e sincera, senza ipocrisia che non è cosa banale in politica». L’impegno più recente è stato fra i banchi dell’opposizione consiliare tionese. Ne era una delle forze propulsive. È il capogruppo Adriano Accili a ricordarla mentre la notizia della sua scomparsa raccoglie messaggi di cordoglio da tutte le Giudicarie: «È venuta a mancare una spalla solida, un’idea politica limpida e definitiva, lungimirante, attaccata a questo territorio in maniera viscerale. E sempre pronta a rispondere, fare, impegnarsi. Ha ricevuto tanti no, anche sui temi ambientali per i quali si è sempre battuta, ma ogni volta ripartiva con entusiasmo e determinazione. Era una risorsa per il territorio insostituibile. Un’altra Anna deve ancora nascere».

A ricordarla è anche Luigi Olivieri: «La scomparsa di Anna mi ha colpito molto, come penso tutti noi. Anna è stata e sarà un esempio per la sua tenacia nel portare avanti le idee in cui credeva. La vita non è stata generosa con lei, però ogni volta ripartiva con coraggio e determinazione. Lascia un grande vuoto nella sinistra giudicariese e trentina. A noi che rimaniamo, soprattutto i giovani, il compito di proseguire nel impegno per affermare i valori di libertà, eguaglianza e solidarietà che hanno caratterizzato la sua testimonianza di vita. Ciao Anna, riposa in pace». I funerali di Anna Pironi si svolgeranno martedì nella chiesa di Tione, alle 15.