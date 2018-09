Terminati i lavori di manutenzione straordinaria alle attrezzature della via ferrata delle Bocchette Centrali, sulle Dolomiti di Brenta, che da domani sarà riaperta e percorribile. Lo rende noto la Commissione sentieri della Sat di Trento.



Ancora in corso invece, e senza notizie certe sulla fine dei lavori, le manutenzioni straordinarie sulla ferrata Livio Brentari, sempre nel Gruppo del Brenta. Nel Gruppo delle Pale di S.Martino sono in fase di ultimazione i lavori alla via ferrata del Porton (E739A), fa sapere la Sat.