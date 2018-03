Tragedia in un cantiere edile a Storo, oggi pomeriggio.



Marco Bindo, ingegnere 47enne molto noto in zona, è stato trovato senza vita nel cantiere di un edificio di cui curava la ristrutturazione.



A dare l’allarme era stata la moglie, preoccupata nel non vederlo rincasare.



È stato trovato a terra, infondo alle scale. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un malore.