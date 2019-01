Clamorosi sviluppi sull’ incidente avvenuto nella notte fra il 29 e 30 dicembre scorso in Val di Fassa, con un furgone sbandato sul ghiaccio e sei persone ferite.

Mentre al’inizio si pensava a un gruppo di stagionali di un hotel che rientrassero verso casa dopo il lavoro, dalle indagini dei carabinieri emerge un’altra verità. Non stavano rientrando a casa, come sembrava nelle ore immediatamente successive all’incidente nei pressi del lago Fedaia, in val di Fassa, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. I sei giovani, tra i 18 e i 31 anni, rimasti feriti erano sì su un furgone che si è ribaltato e si è schiantato contro un muro. Ma quel mezzo era stato rubato. E il conducente era sotto effetto dell’alcol.

E’ stato il dipendente della scuola di sci di Campitello a sottrarre le chiavi e impossessarsi del furgone. Nell’avventura ha coinvolto un collega e altri quattro lavoratori stagionali, dipendenti di un hotel della valle. A uno di loro è stata affidata la guida del mezzo.

I carabinieri, intervenuti alle 2,30 dopo l’incidente, hanno rilevato un tasso alcolemico nel sangue superiore al consentito. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Due, invece, dovranno rispondere di furto aggravato. Due, come i giovani ancora ricoverati in gravi condizioni al Santa Chiara di Trento.

In particolare, come ci spiega la sorella di uno dei feriti, «mio fratello è andato a lavorare come stagista, e loro ogni tanto la notte evadono dall’hotel, vabbé. Quella sera in un bar hanno conosciuto uno che gli ha prestato il furgone, guidava un altro dipendente, di 31 anni, e ad un certo punto c’era una lastra di ghiaccio e la macchina è sbandata ed hanno sbattuto prima sul muro e dopo sul guard-rail».

Un vero miracolo comunque, visto che «stavano in bilico fra il burrone e fra il guard-rail, mio fratello e gli altri suoi 2 amici che abitano a Pescara sono scesi dal furgone e quello di 31 anni ha chiamato i carabinieri e l’ambulanza; sono andati in ospedale,alla fine uno dei sei e quello di 31 anni con l’elicottero».

La sorella continua: «mio fratello si è fratturato il ginocchio e un suo altro amico la spalla, quello di 31 anni ha perso conoscenza, e gli altri si sono comunque feriti tutti».