Quello appena andato in archivio è stato un anno di grandi riscontri per www.trentinovolley.it; ancora una volta l’interesse dimostrato dal popolo della rete per il sito internet gialloblù è stato notevolissimo, anche grazie al lancio nello scorso marzo della nuova versione.

Come già successo fra il 2009 ed il 2017, gli ultimi dodici mesi hanno confermato il grande appeal esercitato dallo spazio web ufficiale, pareggiando gli ottimi numeri del recente passato. Le statistiche più significative: nel 2018 sono stati 69.012 gli utenti diversi al mese che si sono collegati (828.151 complessivi), per un totale di 2.549.487 pagine cliccate fra il primo gennaio ed il 31 dicembre. Il 18% del traffico viene generato dalla versione inglese (consultabile direttamente cliccando www.trentinovolley.it/english), aggiornata quotidianamente grazie alla collaborazione con l’Istituto Accademico per Interpreti e Traduttori di Trento (ISIT). Il giorno in cui è stata registrata la maggior quantità di accessi è stato il 3 dicembre, data successiva alla vittoria del Mondiale per Club: 8.163 visite.

Al successo di www.trentinovolley.it si affianca quello, sempre maggiore, dei profili gialloblù sui Social Network – fra i più seguiti fra i Club italiani (maschili e femminili) di pallavolo: la pagina ufficiale di Facebook ha toccato 81.542 fans, l’account di Twitter (unico verificato fra quelli delle società italiane) a sette anni esatti dalla sua creazione ha toccato quota 32.000 follower, mentre quello di Instagram è stato protagonista di un ulteriore boom, passando dai 61.600 del 31 dicembre 2017 agli 87.054 odierni (+25.454!). Trentino Volley Tv (la web tv gialloblù su YouTube, creata e consolidata grazie alla preziosissima collaborazione col media partner RTTR) ha infine aumentato ulteriormente la propria presenza in rete: sono stati infatti 406 (ben più di uno al giorno) i video caricati nell’ultimo anno (totale di 3.060 in sette anni), mentre le visualizzazioni complessive hanno toccato quota 3.187.332 (oltre 757.236 solo nel 2018) e gli iscritti al canale sono passati da 4.981 a 7.856 (+2.875).